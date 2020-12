Strömungsretter bei Friedrichssegen im Einsatz: Leiche aus der Lahn geborgen – B 260 zeitweise gesperrt

Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 19:14 Uhr

Ein Lastwagenfahrer hatte die tote Person, die sich im Ahler Wehr verfangen hatten, vor einigen Tagen entdeckt. Erste Versuche, den leblosen Körper freizubekommen, scheiterten am Mittwoch und Donnerstag. Die Strömung des Flusses ist aktuell recht stark, an den Wehrbrettern sind große Mengen Treibgut angespült worden. Das machte die Aktion nicht einfacher.

Am Freitag rückten dann erneut die Strömungsretter der DLRG aus Andernach an, die für solche heiklen Einsätze ausgebildet sind. Ein großer Autokran hob die Spezialisten mit einem Korb in die Nähe der Leiche, die sie dann letztendlich erfolgreich befreien konnten. Das bestätigte die Polizei am Abend. Die Sperrung der B 260 führte zu Beeinträchtigung in der näheren Umgebung, da der Verkehr umgeleitet werden musste.

me