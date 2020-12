Arzbach

Schlechte Stimmung beim Förderverein „All4one“ in Arzbach. Die Ortsgemeinde hat den Leihvertrag für das Jugendhaus gekündigt, das der Verein im Jahr 2009 mit viel Eigeninitiative für die und mit der damaligen Arzbacher Jugend gebaut hat. Vor wenigen Tagen fand die Schlüsselübergabe am Alten Sportplatz in Arzbach statt. Ein Plakat mit dem Spruch „Willkommen zur Enteignung“ an der Außenwand des Jugendhauses zeigt, wie arg es bei den Ehrenamtlern brodelt.