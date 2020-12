St. Goarshausen

Der Stadtrat St. Goarshausen will an seinem einmal gefassten Beschluss festhalten und nicht zurückrudern: Einem förmlichen Mediationsverfahren mit dem Pächter der Loreley-Freilichtbühne, der Loreley Venue Management GmbH, wird nicht zugestimmt. Dies war der Beschluss in der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates am Montagabend. Ist eine außergerichtliche Einigung nun vom Tisch?