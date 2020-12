Loreley

Der Streit um die Loreleybühne in St. Goarshausen ist in vollem Gange. Der Stadtrat hatte beschlossen dem Pächter, der Loreley Venue Management, vertreten durch Geschäftsführer Ulrich Lautenschläger, wegen unterlassener Pachtzahlungen die Kündigung auszusprechen. Unterdessen aber kündigen Konzertagenturen – so ist es auch auf der Internetseite der Loreley-Freilichtbühne zu lesen – die ersten Veranstaltungen für den Sommer 2021 an. Wie kann das sein, wenn doch dem Bühnenpächter gekündigt wurde?