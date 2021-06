Streit um Lahnstein-Wappen auf Wahlplakaten: Nun meldet sich Kommunalpolitiker Matthias Boller zu Wort

Bis Anfang Juli muss Lennart Siefert, unabhängiger Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Lahnstein, seine Banner und Plakate abgehängt haben – oder zumindest den Teil überkleben, auf dem im Hintergrund das Stadtwappen zu sehen ist. Der 39-Jährige hat in den Sozialen Medien jeden, der mag, aufgerufen, das Wappen auf seinen Transparenten zu übermalen. Nun meldet sich Matthias Boller zu Wort, der 2013 für die SPD als OB kandidierte und ebenfalls das Stadtwappen auf Werbematerialien verwendete. Boller sagt, dies sei im Vorfeld genehmigt gewesen. Die Verwaltung hingegen hat dies anders in Erinnerung.