Loreley/St. Goarshausen

Es gleicht einer Generalabrechnung, die der Pächter der Loreley-Freilichtbühne am vergangenen Freitagnachmittag veröffentlichte. Die Loreley Venue Management GmbH kritisierte in einem offenen Brief das bisherige Vorgehen der St. Goarshausener Stadtspitze, die nach Ansicht des Unternehmens mangelhafte Situation der Bühne und deren unvollständige Sanierung sowie die Entwicklungen auf dem Plateau insgesamt. Das Schreiben fällt mitten in ein Gerichtsverfahren, in dem sich die Veranstalterfirma mit der Stadt als Eigentümerin wegen ausstehender Pacht beim Landgericht Koblenz streitet.