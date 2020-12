Lahnstein

Blutiges Wochenende für zwei Kontrahenten in Lahnstein: In der Adolfstraße lieferten sich bereits am vergangenen Freitagabend gegen 21.45 Uhr zwei junge Männer, die in Lahnstein und Braubach wohnen, eine Auseinandersetzung, bei der nicht nur Fäuste flogen. Die beiden Männer, die in einer Gruppe von etwa sechs jungen Leuten unterwegs waren, waren in Höhe der Hausnummer 97 auf der Straße in einen heftigen Streit geraten. Beunruhigte Zeugen verständigten die Polizei und berichteten von der Prügelei, bei der auch mindestens ein Messer im Spiel war. Im Laufe der Auseinandersetzung schleuderte einer der beiden Kontrahenten ein Fahrrad auf ein Auto, das dadurch beschädigt wurde.