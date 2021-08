Stiftung unterstützt Arbeit der Caritas: Spende für Notschlafstelle und neue Fachberatungsstelle für Wohnraumsicherung

Allen Grund zur Freude hatte vor Kurzem Joachim Grämer, Leiter des Fachbereichs Existenzsicherung beim Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn. Im Haus St. Christophorus in Lahnstein, einer Facheinrichtung für Menschen ohne Wohnung, die er leitet, überreichte ihm Walter Hartlich, der Vorsitzende des Stiftungsbeirats der Caritas-Stiftung Westerwald-Rhein-Lahn, einen Scheck in Höhe von 30.952 Euro. Das Geld ist in zwei Teile gegliedert und dient der Unterstützung der Bereiche Existenz- und Wohnraumsicherung.

Mit dem ersten Teilbetrag, nämlich 12.952 Euro, werden die Mehrkosten für die Betreuung der Notschlafstelle in Lahnstein finanziert. Diese wurde vor gut einem Jahr in Kooperation mit dem Ordnungsamt, der Polizei, der katholischen Pfarrei St. Martin, der Stadt Lahnstein und des Caritasverbands Westerwald-Rhein-Lahn eingerichtet und wird seither „rege genutzt“, wie Grämer im Rahmen der Spendenübergabe berichten konnte. Allein im vergangenen Winter zählte man dort circa 60 Übernachtungen.

„Um die Notschlafstelle auch langfristig unterhalten zu können, benötigen wir dringend Spenden“, betonte Grämer als Einrichtungsleiter des Hauses St. Christophorus und bedankte sich herzlich beim Stiftungsbeirat für die großzügige Zuwendung.

Der zweite Teil der Spende in Höhe von 18.000 Euro wird für die Finanzierung der Fachberatungsstelle zur Wohnraumsicherung verwendet. Dabei handelt es sich um ein neues Angebot für den Rhein-Lahn-Kreis, das der Caritasverband in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Rhein-Lahn macht und das vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gefördert wird. „Das Hilfsangebot läuft gerade erst an und wurde geschaffen, um Menschen bei Wohnungsnotfällen beratend zur Seite zu stehen“, erläuterte Joachim Grämer.

Eine Fachberatungsstelle „Wohnraumsicherung“ befindet sich in Lahnstein (Caritasverband), die andere in Diez (Diakonie). Die Caritas-Stiftung Westerwald-Rhein-Lahn wurde 2010 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit der Caritas für die Menschen in der Region zu unterstützen. Dabei geht es um die Sicherung der bewährten Einrichtungen und Dienste, aber auch um neue Arbeitsbereiche und Projekte, die in Zukunft notwendig sein werden.

Kinder und Familien erhalten ebenso Unterstützung wie Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, Alte und Kranke oder Menschen mit Behinderungen. Bei der Caritas-Stiftung Westerwald-Rhein-Lahn handelt es sich um eine regionale Stiftung unter dem Dach der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg.

In den vergangenen rund zehn Jahren förderte die Stiftung bereits zahlreiche Projekte wie „Frühe Hilfen“, „Gesprächsgruppe Scheidungskinder“, „Special Olympics“ oder den „Gesprächskreis Demenz“. Über die Ein- und Ausgaben der Caritas-Stiftung wacht ein ehrenamtlich arbeitender Stiftungsbeirat, dem aktuell neben dem Vorsitzendem Walter Hartlich (Lahnstein) Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier (Montabaur), Schwester Angela Bianchet ADJC (Dernbach), Reinhard Labonte (Eitelborn) und Caritasdirektor Frank Keßler-Weiß angehören.

Der Beirat entscheidet außerdem über die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel. „Karitatives, soziales Engagement ist angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Probleme so wichtig wie nie. Mit der Caritas-Stiftung Westerwald-Rhein-Lahn wollen wir den Schwächsten in der Gesellschaft helfen“, unterstrich Walter Hartlich bei der Scheckübergabe im Haus St. Christophorus das primäre Ziel der Stiftung. Damit diese die Unterstützung der Caritas-Arbeit weiter ausbauen könne, sei sie auf Zustiftungen und Spenden angewiesen, betonte der Vorsitzende des Stiftungsbeirats.

Wer mehr über die Stiftung, das Stiftungswesen im Allgemeinen und die verschiedenen Spendenprojekte der Caritas – beispielsweise die Notschlafstelle in Lahnstein – erfahren möchte, findet ausführliche Informationen auf der Internetseite der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg unter www.spendenstif tenstrahlen.de.