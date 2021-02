Es ist wohl die größte Impfaktion, die es bisher in Rheinland-Pfalz gegeben hat. Voraussichtlich 1139 Menschen, die in der Stiftung Scheuern leben oder für die Einrichtung der Behindertenhilfe arbeiten, erhalten an diesem Wochenende eine Impfung gegen Corona. Im Rhein-Lahn-Kreis ist das, was sich auf dem Campus im Nassauer Ortsteil Bergnassau-Scheuern sowie in den Wohngruppen in Bad Ems, Nastätten und Laurenburg tut, ohne Zweifel von nie dagewesenem Ausmaß.