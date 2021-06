Stiftung Scheuern gestaltet Gelände neu: Der Mühlbachpark soll Anziehungspunkt werden

Die Stiftung Scheuern will sich zum gleichnamigen Nassauer Ortsteil hin öffnen und die Voraussetzungen schaffen, damit Bürger und Gäste nicht nur zum großen Jahresfest das Gelände am Fuße des Burgbergs besuchen. Seit 2018 wurde in Workshops und anderen Veranstaltungen mit Mitarbeitern, Bewohnern und Interessierten darüber diskutiert. Im Herbst 2020 wurde in Anwesenheit von Innenminister Roger Lewentz die Idee einer Spiel- und Begegnungslandschaft vorgestellt. Jetzt ist die Finanzierung unter Dach und Fach, der Bauantrag wurde beim Kreis eingereicht. Noch in diesem Jahr soll mit der Neugestaltung des Geländes begonnen werden.