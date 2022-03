Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren ist Olaf Henrich nun Geschäftsführer im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein. Nach aufreibenden Jahren samt gescheiterter Fusion sollte er die Klinik wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Keine einfache Mission für den neuen starken Mann in der Ostallee. Das zeigt in besonderem Maße ein Blick zurück in die jüngere Vergangenheit. Die Krankenhäuser des Kreises durchlebten wahre Krisenjahre.