Stein-Projekt soll anlaufen

Die Stadt hatte sich erfolgreich um Mittel aus dem Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel beworben und Fördermittel in Aussicht gestellt bekommen. Unter dem Titel „Der Freiherr vom Stein und die Natur – Die Kultur- und Denkmallandschaft von Nassau an der Lahn“ sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die historisch Bedeutsames erhalten und Artenvielfalt unter sich verändernden klimatischen Bedingungen fördern soll.

Für 2022 sind 770.000 Euro in den Haushalt für erste Maßnahmen eingestellt, im kommenden Jahr rechnet man mit mehr als 1,6 Millionen Euro. Vom Bund erhofft sich die Stadt eine vollständige Bezuschussung. Ohne das Geld, so der Stadtbürgermeister, könne das Projekt nicht umgesetzt werden. crz