Steine werden inszeniert

Dass das Pohler Kastell seit 2015 Römersteine aus Mainz in einer Ausstellung zeigen kann, ist der Sanierung des Deutschhauses in der Landeshauptstadt zu verdanken. Als der Landtag für die Zeit der Bauarbeiten einen Teil des Landesmuseums als Ausweichquartier auserkor, mussten die dortigen Exponate weichen. Das meiste wurde eingelagert, doch 17 Steine werden seither in Pohl nicht nur gezeigt, sondern ansprechend inszeniert.