Der Nastätter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2021 beschlossen. Zwar muss auf die Rücklage zurückgegriffen werden, um einen Fehlbetrag auszugleichen. Unzufrieden zeigten sich Stadtbürgermeister Marco Ludwig und die Ratsfraktionen dennoch nicht. Lobend hervorgehoben wurden in den Haushaltsreden die geplanten Investitionen, die überwiegend als Investitionen in die Zukunft gewertet wurden.