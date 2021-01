Nassau

Der Stadtumbau in Nassau hat jetzt auch für private Eigentümer begonnen. Zum ersten Mal seit der Aufnahme Nassaus in das Förderprogramm von Bund und Land werden Sanierungsmaßnahmen an und in Immobilien im Stadtkern finanziell gefördert. Für die ersten sechs Privatmaßnahmen wurden kürzlich die entsprechenden Sanierungsvereinbarungen unterschrieben.