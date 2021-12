In der digitalen Sitzung des Lahnsteiner Stadtrats Ende November richteten die Ratsvertreter beim ersten Tagesordnungspunkt ihren Blick ins Grüne. Seit April 2021 darf ein Teil des Stadtwaldes offiziell als Kur- und Heilwald bezeichnet werden. Der erste Therapie-Wald seiner Art in ganz Rheinland-Pfalz soll in den nächsten Monaten nun weiter Gestalt annehmen. Dafür stimmte der Stadtrat in seiner Sitzung der Vergabe weiterer Bauarbeiten einstimmig zu.