Nassau

Stadtbibliothek Nassau: Fleißige Leseratten mit Preisen belohnt

Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben über die Nassauer Stadtbibliothek am 14. Lesesommer Rheinland-Pfalz teilgenommen. Unter dem Motto „Werde auch Du zum Lesemonster“ waren sie eingeladen, in Büchern zu schmökern und in Geschichten einzutauchen. Im Freiherr-vom-Stein-Park wurden nun alle Teilnehmer, die mindestens drei Bücher gelesen hatten, mit Präsenten bedacht.