Eine alte Eiche in der Otto-Balzer-Straße in Bad Ems sorgt aktuell für Sorgenfalten – und das gleich in zweifacher Hinsicht: Die Stadt beschäftigt die Gefahr, die möglicherweise von dem Baum ausgeht. Anwohner Eberhard Glatz befürchtet, dass der Baum unnötigerweise gefällt wird.