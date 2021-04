In Fachbach und Limburg genießen bereits viele Menschen bei warmem Wetter Strandatmosphäre. Im Sand liegend ein Erfrischungsgetränk genießen, Volleyball spielen oder mit dem Stand-up-paddle-Brett gechillt über den Fluss schippern – all das kann man ohne weite Urlaubsreise in der Heimat genießen. Künstlich geschaffene Lahnstrände machen es möglich. Jetzt überlegt man auch in der Stadt Nassau, ein solches Freizeitangebot zu schaffen.