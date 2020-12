Lahnstein

Viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten über Covid-19, die medizinische Versorgung in der Region und die Umstrukturierungen in der Krankenhauslandschaft gesprochen und berichtet worden. Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie das Haus die vergangenen Monate gemeistert hat und wie es sich zukünftig aufstellen möchte, hat nun Innenminister Roger Lewentz das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein besucht, wie es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses heißt.