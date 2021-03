Sprengspektakel bei Kestert bringt nur Teilerfolg: Am Sonntag gibt es Nachsprengungen

Ein kurzer, drei lange Töne – weniger Sekunden nach dem Warnsignal gibt es einen gewaltigen Donnerschlag, Steine und Geröll lösen sich und rutschen den Hang hinunter. Viel mehr gab es nicht zu sehen und erleben an diesem Samstagmittag bei Kestert unweit des Loreley-Felsens. Zumindest für unbeteiligte Zuschauer. Denn für die weit mehr als 100 Bahnmitarbeiter (Kletterer, Geologen, Sicherheitsleute, Sprengstoffexperten) brachte die Sprengung reichlich Arbeit mit sich – und zumindest am Samstag nur einen Teilerfolg: Nicht alle rund 1500 Kubikmeter an lockeren Schiefersteinschichten haben sich gelöst und sind den Hang runtergekommen. Am Sonntag sind Nachsprengungen notwendig, dafür wird der Verkehr ab 9.30 Uhr rechtsrheinisch gesperrt. Die linke Rheinseite bleibt diesmal davon verschont.