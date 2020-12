Lahnstein

Es ist der Versuch, unnötige persönliche Arztbesuche zu reduzieren und in Corona-Zeiten den Patientenstrom in der Praxis zu drosseln: Dr. Ulrich Hintze und Dr. Achim Globisch, die in Lahnstein die letzte Hautarztpraxis im gesamten Rhein-Lahn-Kreis führen, bieten seit Montag die Möglichkeit einer Videosprechstunde. Die Resonanz in den ersten Tagen ist gut.