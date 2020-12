St. Goarshausen

Leere Straßen, verschlossene Gaststätten – alle Orte und Treffpunkte, an denen Menschen zusammenkommen, sind in diesen Tagen geschlossen. Auch Erhans Fight Club, die Kampfsportschule in St. Goarshausen, in deren Räumen zu „normalen“ Zeiten rund 40 Kinder im Alter zwischen fünf und 16 Jahren trainieren. Da Erhan Ötztürk aber weiß, wie wichtig seinen Schülern der Sport und das regelmäßige Training ist, hat er jetzt Trainingseinheiten ins Internet gestellt. Seine Intention: „Mir ist es wichtig, dass die Kinder in Bewegung bleiben, dass sie weitermachen mit ihrem Sport. Denn das stärkt ja auch das Immunsystem.“