Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen in der Gemeinde Kamp-Bornhofen. „Wir alle möchten gerne etwas tun, um die Not der Opfer und Flüchtlinge zu lindern“, sagt Lene Lewentz, Beigeordnete der Gemeinde. Deshalb gab es am vergangenen Wochenende gleich zwei Aktionen: eine geplante und eine spontane Aktion, bei der Spenden für Kriegsopfer gesammelt wurden.