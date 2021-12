Bad Ems

Spektakulärer Fehler: Senior demoliert zwei Autos in Bad Ems

Am Mittwochabend kam es gegen 18 Uhr im Bereich der Badhausstraße in Bad Ems zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger fuhr in der Alexanderstraße mit hohem Tempo an der Einmündung in die Badhausstraße nicht nach rechts, sondern geradeaus und prallte auf ein geparktes Auto.