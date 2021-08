Eine Frage brenne ihm noch unter den Nägeln – wie es denn perspektivisch mit einer chirurgischen Notaufnahme rund um die Uhr für Lahnstein aussehe, will Marcel Will während der Gesprächsrunde vom Geschäftsführer des Krankenhauses wissen. Olaf Henrichs ist zwar erst knapp ein Jahr im Amt, doch der Chef des St. Elisabeth Krankenhauses in der Nordallee lässt sich von dieser Frage des SPD-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Lahnstein nicht locken.