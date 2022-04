Der Klimawandel sorgt auch in der Kommunalpolitik für Diskussionen. Aktuell verschärft der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Sorge vor Rohstoffmangel die Lage. Die durch die veränderten Bedingungen entstehen Probleme halten immer stärker Einzug in lokale Gremien. Ein Antrag der SPD-Fraktion, der bei der nächsten Sitzung des Nastätter Stadtrats auf der Tagesordnung steht, macht das wieder einmal deutlich.