Ein erfrischendes, eiskaltes Getränk, eine Tasse Kaffee, eine leckere Mahlzeit – über Jahrzehnte bot das Schleusenhäuschen in Niederlahnstein für Wanderer und Radfahrer eine Möglichkeit, unmittelbar am Lahnufer zu rasten. Doch der Biergarten am Bootshafen mit herrlichem Blick in die Natur ist geschlossen, nach Informationen unserer Zeitung wurde die Gaststätte verkauft.