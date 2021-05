SPD Lahnstein nominiert Marcel Will für die OB-Wahl

Lahnsteins Sozialdemokraten haben ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst gewählt: Am Mittwochabend nominierte die Mitgliederversammlung einstimmig Marcel Will. Der 41-jährige Teamleiter beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft stellte sich den rund 40 Mitgliedern, die in die Stadthalle gekommen waren, in einer kämpferischen Rede vor. Der Vater dreier kleiner Kinder, der mit seiner Familie in Niederlahnstein lebt, nahm die Nominierung mit viel Enthusiasmus an: „Danke für die riesige Unterstützung. Es macht mich sehr glücklich, meinen Beitrag für unsere Heimat Lahnstein leisten zu können und eine Führungsrolle bei der Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen übernehmen zu dürfen. Wir brauchen einen Wandel in Lahnstein und zusammen mit Euch und allen Bürgerinnen und Bürgern möchte ich diesen Wandel gestalten.“ Die Wahl des Oberbürgermeisters der größten Stadt im Kreis findet parallel zur Bundestagswahl am 26. September statt. Bisher hatte mit Thomas Becher (CDU) ein Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen – seit Mittwochabend auch Marcel Will. tl