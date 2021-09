Rhein-Lahn/Worms

Sparprozess: EKHN-Kirchensynode berät über schmerzhafte Reformen

Die Gemeinden der hessen-nassauischen Landeskirche (EKHN) sollen sich in den kommenden Jahren von einem erheblichen Teil ihrer Pfarr- und Gemeindehäuser trennen. Das sieht ein am Samstag auf der EKHN-Synode in Worms kontrovers diskutiertes „Kirchengesetz zum qualitativen Konzentrationsprozess bei kirchlichen Gebäuden“ vor.