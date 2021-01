Miehlen/Rhein-Lahn

Der Betrieb in rheinland-pfälzischen Kitas nennt sich derzeit „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“. Heißt übersetzt: Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen sie in den Kindergarten bringen. „Im Grunde sind wir im Regelbetrieb, wir haben von 7 bis 16 Uhr geöffnet“, sagt Annika Gemmer, Leiterin des Kindergartens Rumpelkiste in Miehlen. Pandemiebedingt haben sich die Betreuungsmodalitäten im Kindergarten schon mehrfach verändert. Vieles war und ist nicht möglich – eine Herausforderung für Erzieherinnen, Eltern und Kinder.