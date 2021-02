Sonja Schwaderlapp von den Turnerfrauen Winden zum Jeckdown: „Karneval online? Ich persönlich brauche das nicht“

Sonja Schwaderlapp, Jahrgang 1974, engagierte sich im vergangenen Jahr so intensiv wie nie zuvor in der Windener Fastnacht. Sie war nicht nur in der Organisation eingebunden, sondern führte als Moderatorin durchs Programm der traditionsreichen Sitzung. Mit den Turnerfrauen, deren Abteilungsleiterin sie ist, bereichert sie seit vielen Jahren den Abend, der dieses Jahr notgedrungen nicht stattfinden kann. Im Rahmen unserer Serie zum „Jeckdown“ beantwortet sie unseren Fragebogen zum Umgang mit der ausgefallenen Session.