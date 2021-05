Abermals stand der Bebauungsplan „Am Steinkopf“ auf der Tagesordnung des Gemeinderates Singhofen. Dass es an Interessenten für das neue Wohngebiet nicht mangelt, bewies das gute Dutzend junger Frauen und Männer, die als Zuhörer die Sitzung in der Mehrzweckhalle verfolgten. Deshalb ist das Gremium auch bemüht, so rasch wie möglich die Planung für die rund 3,5 Hektar große Fläche voranzubringen.