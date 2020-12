Lahnstein

Zahlreiche Anfragen nach der Weihnachtsaktion der Solidargemeinschaft „Menschen in Not“ aus Lahnstein zeigten dem Vorstand die ungebrochene Verbundenheit der Bürger zum Verein an, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Auch wenn das Kolpingwerk Deutschland dem Verein die Verwendung des Namenszusatzes „Kolping“ verwehrte, weil nicht alle seine Aktiven zugleich dort Mitglieder sein wollten, so bleibe die neue Solidargemeinschaft nach wie vor den Grundsätzen treu, Hilfe zu bieten im Sinne Jesus und der Sozialphilosophie Adolph Kolpings.