Soforthilfe für die Opfer der Flutkatastrophe: Spendenaufruf der Braubacher Hoffnungszeichen

DRK Präsident Leo Biewer nahm die Spende von Amal und Markus Fischer entgegen. Er kommt gerade vom Einsatz in Ahrweiler zurück und berichtete noch sichtlich bewegt von seinen Eindrücken. „Das Leid so vieler Menschen in der überfluteten Region macht uns fassungslos, aber nicht hilflos. In der Not stehen wir alle zusammen. Es ist gut zu sehen, dass so viele Menschen helfen“, sagte Amal Fischer vom Vorstand der Braubacher Hoffnungszeichen.

Das Spendenkonto des Vereins bei der Nassauischen Sparkasse hat die Iban DE43.5105.0015.0656 2209 85. Spenden für die Flutopfer nimmt der Verein aber auch über sein PayPal paypal.me/Braubacher Hoffnung entgegen. Weitere Informationen unter www.braubacher hoffnungszeichen.de