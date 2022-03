Um nichts weniger als die Zukunft des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) in St. Goarshausen geht es am Montagmorgen in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses. Dann nämlich soll entschieden werden, wie es hinsichtlich des maroden und seit Monaten gesperrten Gebäudeteils konkret weitergeht.