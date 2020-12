Rhein-Lahn

Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Schulen laufen auch im Rhein-Lahn-Kreis auf Hochtouren. Die ersten Einrichtungen machen am kommenden Montag für einen Teil ihrer Schüler die Türen auf. Das sind die Jugendlichen der Prüfungsklassen der Fachoberschule Katzenelnbogen sowie der beiden Berufsbildenden Schulen (BBS) in Lahnstein und Diez. „500 Schüler gehen ihre Prüfungen an“, teilt der Kreis am Donnerstagnachmittag in einer Presseerklärung mit.