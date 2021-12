Wenn die Stadt zum Anpacken aufruft, geht es meist um Umwelt- oder Dreck-weg-Tage. In Nassau werden Bürger und Bauhof seit einiger Zeit unter dem Motto „Dein Vormittag für Nassau“ vor allem an Beeten und in Grünanlagen aktiv, in Scheuern auch auf dem Kinderspielplatz. Nun will eine Studentin aus Nassau Jung und Alt motivieren, gemeinsam einen Garten der Sinne zu bauen, der eine Begegnungsstätte der Generationen werden soll.