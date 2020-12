Rhein-Lahn

Mittlerweile ist die Zahl der bestätigten Fälle von sechs auf sieben gestiegen. Der neue bestätigte Fall ist in der Stadt Lahnstein zu verorten, wie die Kreisverwaltung am Sonntagmittag berichtet. Alle sieben Personen in den Verbandsgemeinden Diez, Loreley und der Stadt Lahnstein sind isoliert. Die Kontaktermittlungen der Infizierten laufen. Die Ansteckungen erfolgten in Heinsberg und beim Urlaub in Italien und Österreich.