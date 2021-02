Sieben Kandidaten stellen sich bei der Landtagswahl am 14. März dem Votum der Bürger im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein). Unsere Zeitung hat alle Direktbewerber zu drei Schwerpunktthemen befragt: Schule/Bildung (auch abseits des Bereichs Digitalisierung), Stadt- und Regionalentwicklung sowie Verkehr/Straßenbau. An einigen Stellen ähneln sich die Antworten parteiübergreifend, an anderer Stelle könnten sie unterschiedlicher nicht sein.