Obernhof

Sie war ein „Motor“ im Erzählcafé: Elisabeth Walter aus Obernhof ist verstorben

Elisabeth Walter ist am 28. Dezember 2021 im Alter von 77 Jahren verstorben. Sie war in ihrem Heimatort Obernhof ebenso engagiert wie auf Ebene der Verbandsgemeinde im Erzählcafé für ältere Mitbürger. Die Ortsgemeinde Obernhof und die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau haben Elisabeth Walter jetzt in einem Nachruf gedacht und ihren Einsatz für das Allgemeinwohl gewürdigt.