Holzappel

Der Herthasee ist wieder „voll da“. Auch ihm haben die ergiebigen Regenfälle seit Beginn des Wetterjahres 2020 rundum gutgetan. Während sich der Pegel des beliebten Badesees – als Folge der extrem trockenen Jahre 2018 und 2019 – noch im Januar bedenklich weit unterhalb seines Normalmaßes bewegte, hat er in den vergangenen Wochen sichtbar an Höhe und damit zugleich auch in seiner Fläche zugelegt.