eine „Oase der Glückseligkeit“ – zumindest im Vergleich zu anderen Städten und aus Sicht der Polizei. Ein bisschen übertrieben vielleicht, wie das Schmunzeln des Ersten Polizeihauptkommissars Frank Kolbe nahelegte, der in der Sitzung des Bad Emser Stadtrates am Dienstagabend zum Tagesordnungspunkt „Sicherheit und Ordnung in der Stadt“ gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Lars Hilgert Bericht erstattete. Doch einige Bürger sehen das Thema Sicherheit in der Stadt sicher anders.