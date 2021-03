Sicher zum Osterbesuch mit einem Schnelltest: In Nassau gibt es nun Tests auch ohne Voranmeldung

Kontaktbeschränkungen und das Bedürfnis, an den Osterfeiertagen Verwandte zu besuchen – beides passt auch dieses Jahr nicht zusammen. Im Gegensatz zu 2020, als die Corona-Pandemie sich in noch unerwarteter Geschwindigkeit ausbreitete, gibt es heute durch Tests die Möglichkeit, eine Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Zwei Nassauer Zahnärzte bieten jetzt vor dem langen Wochenende solche Tests an – ohne Anmeldung und zu einer Tageszeit, in der das Testzentrum der Verbandsgemeinde geschlossen hat.