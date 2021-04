Mitte März 2020 zum ersten Mal coronabedingt geschlossen, dann kurzfristig wieder geöffnet und seit Beginn des „Lockdown light“ Anfang November wieder zu – Markus Priesters Tanzschule am Markt, kurz TAM, in Nastätten ergeht es in der gegenwärtigen Krise wie so vielen anderen Betrieben: Plötzlich ist der Boden unter den Füßen weg, die Existenz bedroht und, staatliche Hilfen hin oder her, der Kampf ums Überleben entbrannt. Doch dann kam dem Tanzlehrer eine innovative Idee.