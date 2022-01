Für Kunden der Postbank wird es immer schwieriger, vor Ort persönliche Ansprechpartner zu finden. In Nassau hat das Unternehmen jetzt seine Präsenz beendet. Bislang wurden Dienstleistungen der Postbank in der Partnerfiliale der Post in der Schlossstraße angeboten. Dort wurden nach Mitteilung des Unternehmens die Finanzdienstleistungen am 1. Dezember 2021 aus dem Sortiment genommen.