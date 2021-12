Serie „Und was schauen Sie so?“: Pfarrer Armin Sturm und das schöne Leben

Wenn man mehr über andere Menschen erfahren möchte, muss man mit ihnen reden. Nicht der übliche Small Talk. Sondern über etwas, das sie begeistert, das sie in ihrem Leben begleitet. Manchmal funktioniert das sogar noch besser, wenn es um fiktive Figuren und fremde Welten geht. Deshalb sprechen wir in der RLZ-Serie „Und was schauen Sie so?“ mit bekannten Menschen aus der Region über die Serien- oder Filmformate ihres Lebens, von der Kindheit bis in die Gegenwart: Diesmal hat Armin Sturm, Pfarrer und Bezirksdekan für den Bezirk Rhein-Lahn, mit uns gesprochen.