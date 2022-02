Eine Szene wie aus einem Sonntagabendkrimi mitten in Lahnstein ereignete sich am Mittwochnachmittag – nur, dass es keine Filmdreh war sondern ein wirklicher Polizeieinsatz. Gegen 17.40 Uhr am Mittwoch kam es an der Tankstelle Hoffeller in der Adolfstraße zu einer aufsehenerregenden Festnahme dreier verdächtiger Personen mit einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei.