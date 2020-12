Lahnstein

Barrierefreier Wohnraum ist knapp. In Lahnstein und in der Region. Niemand weiß das besser als Marie Herbert. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen und lebt in einer kleinen Wohnung, die sie ohne fremde Hilfe gar nicht verlassen kann. Das zieht für die Lahnsteinerin immer wieder neue Herausforderungen und Probleme nach sich.