Im Juli 1996 wurde im pfälzischen Freinsheim ein Bürgermobil in Betrieb genommen, das die Agentur Landmobil als „Bürgerbus Nummer 1 im Lande“ feierte. Doch wie das Nastätter Stadtarchiv in einem Beitrag berichtet, irrt sie sich: Denn in Nastätten wurde bereits zum Jahresbeginn 1995 ein regelmäßiger kostenloser Fahrdienst eingerichtet. Und bis heute ist die Fürsprache der Bevölkerung groß.